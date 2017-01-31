Експерт розповів про масштаби втрат бойовиків у Авдіївці

У своєму блозі для «Обозревателя» керівник асоціації «Спілка учасників миротворчих операцій», військовий аналітик Сергій Грабський написав, що, згідно з приблизними підрахунками, протягом 28 та 29 січня поточного року у боях біля міста Авдіївки загинуло від п’яти до шести десятків підконтрольних Росії бойовиків, про що повідомляє replyua.net. На переконання експерта, за будь-яких обставин у районі Авдіївки російська сторона понесла більше втрат, оскільки зазвичай втрати тих, хто чинить наступ, перевищують кількість загиблих, які захищаються.
«Мова йде не про кілька десятків загиблих чи про сотні поранених російських військових. У відповідності до моїх підрахунків, загальні втрати проросійських бойовиків складають не менше однієї роти. Таку цифру можна вважати цілком логічною, тому що подібною кількістю загиблих та поранених вимірюється типовий бій між батальйонами під час війни», - пояснив він, додавши, що наразі Авдіївка - це лише одна з багатьох «гарячих точок» у зоні проведення АТО, однак за останні дні відбулася активізація діяльності терористів у зв’язку з відзначенням 99-ї річниці боїв під Крутами.
«Цього дня для росіян було важливо піти у наступ та завдати Україні збитків – моральних, матеріальних та фізичних. Бойовики хотіли показати, що у російській політиці змін немає, і що Кремль нас як знищував, так і продовжуватиме це робити», - написав Грабський.