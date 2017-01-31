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В Авдіївці оголошено режим надзвичайного стану

В Авдіївці оголошено режим надзвичайного стану
На своїй сторінці в соцмережі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що у місті Авдіївка оголошено режим надзвичайного стану у зв’язку з загрозою виникнення катастрофи екологічного та техногенного характеру, передає replyua.net. За його словами, наразі він перебуває в Авдіївці, де вже почалася робота Обласного координаційного центру, який складається з керівництва міста, рятувальників та представників підприємств міста.

Також Павло Жебрівський наголосив, що станом на північ сьогоднішнього дня температура повітря у квартирах складає в межах 16 – 17 градусів тепла. Циркуляція теплоносіїв в тепломережах є можливою завдяки авдіївському коксохіму.

«Медичний заклад Авдіївки працює у штатному режимі завдяки забезпеченню потужними генераторами. Крім того, шві школи та дитячий садок працюють на автономному опаленні. ДСНС у екстреному порядку почала перекидати в Авдіївку додаткові технічні засоби, зокрема, намети великих розмірів, потужні генератори, теплові подушки, воду, продовольчі товари, буржуйки та кухні. Працівники координаційного центру. Працюють над тим, щоб забезпечити доставку гарячої їжі населенню,» - написав Жебрівський.
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