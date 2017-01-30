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Учасник АТО: Від війни загинуло менше, ніж від поганої дисципліни

Учасник АТО: Від війни загинуло менше, ніж від поганої дисципліни
Через нехтування правилами безпеки під час використання зброї, через не бойові вбивства, самогубства та різноманітні аварії за минулий рік в лавах української армії загинуло більше військовослужбовців, ніж через бойові дії в зоні антитерористичної операції. Про це розповів один з демобілізованих бійців сил АТО, інформує replyua.net.

Згідно з повідомленням, від вищезазначених не бойових втрат за 2016 рік загинуло 256 бійців, в той час як у війні з проросійськими окупантами ЗСУ втратили 211 військовослужбовців. Найпоширенішою проблемою серед не бойових втрат являється самогубство. За нею йдуть втрати через захворювання – 58 випадків. Ще 39 військових загинуло через неправильне поводження зі зброєю, а десятеро отруїлися наркотичними засобами або алкоголем.

За словами чоловіка, 256 – це лише офіційна цифра за один рік, а за ввесь час проведення АТО не бойових втрат було більше 1.5 тисячі. «Багато військових зловживають алкоголем тому, що відсутня дисципліна. Іноді буває так, що міняють на випивку їжу, яку привозять нам було волонтери. Наприклад, у 2015 році було затримано одного бійця, який на горілку міняв бойові гранати… Ситуація досить складна», - розповів учасник АТО.
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