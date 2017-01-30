Боєць АТО розповів про наміри ЗСУ продовжувати наступальні дії до звільнення усього Донбасу

Як уже повідомлялося, нещодавно українським військовим вдалося взяти під контроль нові позиції, розташовані поруч з населеним пунктом Авдіївка, передає replyua.net. За словами самих захисників територіальної цілісності України, наразі їхньою метою є Калинове, хоча після цього вони не планують зупинятися і планують проведення подальших наступальних дій, поки Донецьк та Луганськ, які поки що знаходяться під контролем невизнаних «ДНР» та «ЛНР», не перейдуть під повний контроль ЗСУ.
Наразі військові України фактично знаходяться білі окупованих терористами Горлівки та Дебальцевого. Також вони почали контролювати певну частину ділянки біля села Калинового завдяки здійсненому повзучому наступу. Унаслідок цього населені пункти Комінтернове та Докучаєвськ знаходяться в напівкільці. Це вже не перша спроба українських бійців звільнити Калинове.
Незважаючи на повну відсутність терористів бажання повертати захоплені території, ані їхні активі наступи, ані обстріли, не здатні налякати ЗСУ. Через постійні наступи останніх протягом останніх кількох днів проросійські бойовики почали панікувати. Українські військові переконані, що з часом всі окуповані території будуть звільнені.