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Авдеевский штурм. Есть погибшие

Авдеевский штурм. Есть погибшие
По заявлению спикера Министерства Обороны по вопросам АТО, Александра Мотузяки, 29 января 2017 года, во время штурма Авдеевки, скончались трое военнослужащих. Один – во время боя, двое - от полученных ранений. Известно о госпитализации ещё нескольких раненых.

Александр Мотузяка так же добавил, что военные т.н. Боевики ДНР провалили свою операцию по штурму Авдеевки и отступили, понеся потери. Цель данного штурма – создание прецедентов для обвинения ВСУ в срыве мирных договорённостей. По словам спикера, обстановка в этом городе-сателлите Донецка остаётся сложной. Не прекращается артиллерийский обстрел позиций ВСУ. Все части Украинской армии, расположенные в непосредственной близости к данному региону, не теряют бдительности в ожидании повторной попытки прорыва войск ДНР. По заявлениям уполномоченных лиц так называемой ДНР, их потери – 1 погибший и 1 раненый.

Активные боевые действия в промышленной зоне Авдеевки начались с пяти часов утра. До сих пор ситуация остаётся сложной. Войска боевиков не оставляют попыток оттеснить ВСУ с занятых позиций. Так же стало известно, что в другом городе-сателлите Донецка, Макеевке, под обстрел попала съёмочная группа телеканала НТВ. О состоянии корреспондентов официальные данные пока не озвучивались.
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