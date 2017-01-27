Загострення ситуації в АТО: ЗСУ зазнали втрат

На сторінці штабу АТО у соцмережі повідомляється про те, що проросійські терориста, повністю нехтуючи будь-якими домовленостями з Україною, обстрілюють із застосуванням мінометів і важкої артилерії всі напрями проведення військових дій, повідомляє replyua.net. В цілому протягом минулої доби на Донбасі зафіксували 63 обстріли, двоє захисників територіальної цілісності України загинули.
Також у повідомленні штабу АТО зазначається, що у напряму Маріуполя бойовики використовували артилерію 152 мм, а також танки, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю для обстрілу населеного пункту Широкіне, а Таллаківка потрапила під обстріл 112-мм артилерії. Щодо донецького напрямку, то там окупантами були застосовані міномети найрізноманітніших калібрів, внаслідок чого під обстріл потрапили райони Авдіївки, Верхньотроїцького та Зайцево. Застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю терористи обстріляли Новогородське, Камянку та Авдіївку.
У напрямку Луганська бойовиками була застосована 122-мм артилерія для обстрілу Новозванівки, а по місцях розташування ВСУ терористи випустили 20 снарядів.