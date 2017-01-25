Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских военных о том, что им удалось полностью взять под контроль данный участок, совершенно не соответствует действительности, о чем сообщает replyua.net.
В пресс-службе боевиков отмечается: «Если говорить о контроле над трассой Донецк-Горловка, то хотели бы с уверенностью заявить, что ее участок, который пролегает до населенного пункта Ясиноватая, остается в зоне проведения боевых действий. Речь идет о районе Ясиноватовского блокпоста и аэропорта. Во всех остальных частях данной трассы никакие новшества не наблюдаются». Точно такая же информация была распространена военным корреспондентом непризнанной «ДНР» Мариной Харьковой. Она подчеркнула, что интенсивная огневая стрельба, которая ведется украинскими военными на данном участке по направлению мест расположения боевиков «ДНР», становится более интенсивной.
Накануне глава батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко сообщил, что трасса, ведущая к Горловке, находится под полным контролем ВСУ.