Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист в интервью «Главкому», образ Захарченко в России уже давно не воспринимается как нечто героическое, хотя изначально так и было. Теперь же даже в российской прессе, которая настроена к боевикам Донбасса лояльно, он превратился в посмешище, и воспринимается скорее как «городской сумасшедший».
Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Невзорова, посмешищем Захарченко стал и по собственной вине, а "русский мир" в этой битве проиграл "бесславно и позорно". Его голословные заявления, которые с каждым разом «перескакивают» с Киева на Вашингтон, уже не воспринимаются всерьёз. Журналист утверждает, что даже если полистать прокремлёвскую прессу, можно обнаружить, что вся героика Донбасса, которая старательно прокачивалась благодаря интеллектуальным силам бывших советских имперцев, сошла на нет.
«То Киев он обещает за две недели захватить, то Вашингтон. То печатает свои портреты везде, где только можно, включая презервативы и бутылки Pepsi», — приводит примеры Невзоров. По его мнению, Донбасс вполне может превратиться во второе Приднестровье, которое сегодня олицетворяет грязную структуру с тоталитарным запретом мысли, пластмассовыми деньгами и деморализованным населением.