Важная трасса на Донбассе перешла под контроль сил АТО

Вячеслав «Филин» Власенко рассказал во вторник, 24 января 2017-го года, о переходе одной из важнейших трасс на Донбассе под контроль Вооружённых сил Украины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью командира 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина», речь идёт об автодороге, которая ведёт к Горловке, в настоящее время находящейся под контролем террористов из самопровозглашённой «ДНР».
Власенко рассказал журналистам, что силы АТО в результате перехода трассы под их контроль уже осуществляют мониторинг любого движения по данной дороге. В частности, возвращение этой дороги под контроль ВСУ является значимым событием, поскольку украинские военные заблаговременно узнают о движении любой военной техники противника.
Также возвращение участка под контроль ВСУ де-факто означает и выравнивание Светлодарской дуги. Военнослужащий с позывным «Филин» подтвердил, что в данный момент эта душа уже превратилась в практически ровную линию, которая в достаточном количестве охраняется силами устойчивой обороны.