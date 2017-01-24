Силы АТО отныне контролируют важную трассу на Донбассе

К тому же, Власенко отметил, что украинским защитникам на Донбассе фактически удалось выровнять Светлодарскую дугу, поэтому сейчас она, можно сказать, является фактически прямой линией и на ней гарантировано присутствие постоянной и надежной обороны.
Кроме того, по информации журналистов, военнослужащие Украины в Луганской области в минувшее воскресение смогли продвинуться на 500 метров по направлению к Кадиевкке (ранее Стаханов). Там они успешно заняли позиции, на которых раннее пребывали террористы самопровозглашенной «ЛНР». Отмечается, что данной операции для продвижения украинских военных было дано название «Сухуми».