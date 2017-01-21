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В Петербурге прошёл протест против действий Путина в Украине

В Петербурге прошёл протест против действий Путина в Украине
21 января 2017-го года состоялась всемирная акция протеста против действий президента РФ Владимира Путина в Украине, которая получила название Stop Putin's War In Ukraine. Во многих крупных городах мира небезразличные активисты выходили на центральные улицы с антипутинскими лозунгами. В частности, прошла такая акция и в австралийском Сиднее — там этнические украинцы пытались донести до окружающих достоверные факты о ситуации в Украине, а также выказывали желание остановить агрессию Владимира Путина в Украине.
В Петербурге прошёл протест против действий Путина в Украине
Однако, неожиданно к акции протеста против действий Путина в Украине присоединился и Санкт-Петербург — активисты движения «Спб Солидарность», базирующиеся в Северной столице РФ, собрались с антипутинскими лозунгами на одной из центральных улиц. Активисты, как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт всемирного мероприятия, выказывали лозунг «За вашу и нашу свободу», а также требовали вывести из Украины оккупационные российские войска. Среди требований активистов было и возвращение всего российского вооружения, базирующегося на оккупированных территориях Донбасса, обратно в РФ.

Напомним, подобная акция проводится уже не впервые. Так, в октябре 2016-го года украинские активисты в Риме выступали с подобными требованиями — тогда главным девизом мирной акции был «Стоп войне Путина в Украине». По данным местных журналистов, в акции принимали участие минимум полсотни активистов с украинской символикой.
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