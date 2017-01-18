Тымчук: в район Донецка прибыли представители спецназа российского ГРУ

Координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в соцсети сообщил о прибытии в окрестности находящегося под оккупацией Донецка представителей ДРГ российского ГРЦУ с целью проведения разведывательных работ на участке в районе Донецкого аэропорта, который контролируют украинские военные, передает replyua.net. При этом Тымчук добавил, что российскими военными используются самые разнообразные оптические средства, при помощи которых они и осуществляют разведывательные работы.
По информации эксперта, на указанном участке очевидцы стали свидетелями появления, по крайней мере, одной штатной ДРГ спецназа ГРУ ГШ российских вооруженных сил. Дмитрий Тымчук подчеркнул, что представители данных диверсионных групп располагают самым новым оружием, а уровень подготовки военнослужащих РФ соответствует самым строгим требованиям. Их задание заключается в проведении разведывательных работ на украинском участке обороны рядом с аэропортом Донецка.
Недавно появилась информация о начале проведения активных допросов пророссийскими боевиками населения Донбасса, посетившего подконтрольную Киеву территорию с целью получить больше информации о местах расположения ВСУ.