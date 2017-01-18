Соцмережі вибухнули через ідею окупантів Донбасу провести "Битву коміків"

Проросійські терористи готуються до проведення на окупованих територіях Донбасу гумористичного шоу під назвою «Битва коміків - 2». Про це йдеться у повідомленнях підконтрольних ОРДЛО мас-медіа, інформує replyua.net.
Про це розповів керівник Comedy Show «Жага сміху» Молодецький Антон, зазначаючи, що взяти участь у такому конкурсі може будь-хто, у кого є бажання та почуття гумору. За його словами, такий захід дозволить обрати серед населення Донбасу «дійсно талановитих коміків», з яких буде створено в «Донецькій народній республіці» щось подібне російському КВК. І фактично відразу після того, як ці слова було опубліковано, соціальні мережі вибухнули сміхом від «гумористичної ідеї».
«Чекаю не дочекаюсь прямої трансляції на телеканалі СТБ», - сказав Іванов Андрій. «Ну тут нічого не обійдеться без Кремля. І тут вони свою ідею подали», - зауважив ще один коментатор. «І тут Сурков засвітився», - вважає він. В той самий час ще одна користувачка зауважила, що у бойовиків «специфічний гумор», щодня вбивати на калічити людей; з цього приводу вона написала: «Скоро їм вдасться вийти на рівень Нью Васюки». Зокрема люди обурені такою голослівною ідеєю в час, коли «Л/ДНР» веде війну проти України.