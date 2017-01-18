Тука рассказал о судьбе боевиков после выхода войск РФ из Донбасса

Судьбе участников незаконных вооруженных формирований на украинских землях Донбасса, после выхода из оккупированных территорий востока Украинского государства регулярных войск Российской Федерации, не позавидуешь. Как информирует replyua.net, такое свое мнение на «Апострофе» обнародовал украинский высокопоставленный чиновник Георгий Тука.
В соответствии с мнением Георгия Туки, российский лидер Владимир Путин не будет весьма рад по случаю возвращения в Россию так называемых «добровольцев», которые ведут боевые действия на Донбассе на стороне самопровозглашенных террористических псевдореспублик «ЛДНР». По словам заместителя министра по вопросам внутренне перемещенных лиц, руководитель ни одной из стран не мечтает иметь за спиной у себя таких вот персонажей.
Тука заявил: «Наши украинские творящие беспредел граждане разбегутся в разные стороны и залягут на дне. А вот чем заниматься этим самым псевдопатриотам, прибывшим из России, так здесь неизвестно. Полагаю огромную надежду на то, что их, при пересечении украинско-российской границы, будут ликвидировать сами же русские». По утверждению чиновника, таких людей на востоке нашей страны очень и очень много. В соответствии с мнением замминистра, лучшим для них вариантом является пересечение границы заранее. В противном случае они могут оказаться «между наковальней и молотом».