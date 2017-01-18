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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Моральный дух сепаратистов падает, 75% из них готовы сложить оружие, - Тука

Моральный дух сепаратистов падает, 75% из них готовы сложить оружие, - Тука
В настоящее время из-за того, что российская сторона сократила финансирование оккупированных земель украинского Донбасса, а также в результате сложившейся тяжелой ситуации в экономическом секторе, в регионе можно наблюдать активную деморализацию террористов самопровозглашенных «ЛДНР», о чем информирует replyua.net, ссылаясь на мнение замминистра по вопросам внутреннее перемещенных лиц Георгия Туки, которое он высказал «Апострофу».

В соответствии со словами чиновника, на территории захваченных украинских земель значительно выросло и продолжает расти количество боевых столкновений между промышляющими там вооруженными лицами и НВФ. В это же время Тука отмечает, что перехваты радиопереговоров подтверждают информацию о массовой деморализации и исчезновении боевого духа в рядах террористов.

Заместитель главы Министерства также выразил мнение, что осенью минувшего года, а точнее в октябре месяце 2016-го 75 процентов граждан Украинского государства, которые воюют против сил антитеррористической операции на востоке нашей страны, были готовы сложить свое оружие. Однако также он отмечает, что террористы боятся отвечать за то, что они сделали.
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