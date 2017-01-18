Эксперт иронически оценил новое оружие боевиков на Донбассе

По мнению главного редактора сайта «Информационное сопротивление» Юрия Карина, прошедшая «доработку» артиллерийская установка пророссийских террористов, о которой с гордостью рассказывал один из лидеров так называемой «ДНР», не имеет никакой возможности быть использованной на практике в районе проведения боевых действий, передает replyua.net. Эксперт уверен, что в момент, когда это оружие сфотографировали, его переправляли на металлолом. Юрий Карин с иронией отметил, что такое фото могут показать на российских телеканалах и задать вопрос: «А вам слабо? Вам удастся до такого состояния довести БМП?». Вместе с тем, продолжил эксперт, всем известно, что российские боевики хорошо вооружены, так как к ним поступает подкрепление из России гораздо чаще, чем Путин выступает на телевидении.
Со слов Карина, новое творение Карина не имеет никакого применения на практике, а саму артиллерийскую установку могут использовать в качестве прекрасной мишени для стрельбы с использованием оружия украинской стороны.
Недавно один и украинских телеканалов сообщил, что оружие для подконтрольных России террористов на Донбассе оружие поступает в коробках из-под сладостей и печения, которые привозят на оккупированные территории гуманитарные конвои.