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Эксперт иронически оценил новое оружие боевиков на Донбассе

Эксперт иронически оценил новое оружие боевиков на Донбассе
По мнению главного редактора сайта «Информационное сопротивление» Юрия Карина, прошедшая «доработку» артиллерийская установка пророссийских террористов, о которой с гордостью рассказывал один из лидеров так называемой «ДНР», не имеет никакой возможности быть использованной на практике в районе проведения боевых действий, передает replyua.net. Эксперт уверен, что в момент, когда это оружие сфотографировали, его переправляли на металлолом. Юрий Карин с иронией отметил, что такое фото могут показать на российских телеканалах и задать вопрос: «А вам слабо? Вам удастся до такого состояния довести БМП?». Вместе с тем, продолжил эксперт, всем известно, что российские боевики хорошо вооружены, так как к ним поступает подкрепление из России гораздо чаще, чем Путин выступает на телевидении.

Со слов Карина, новое творение Карина не имеет никакого применения на практике, а саму артиллерийскую установку могут использовать в качестве прекрасной мишени для стрельбы с использованием оружия украинской стороны.

Недавно один и украинских телеканалов сообщил, что оружие для подконтрольных России террористов на Донбассе оружие поступает в коробках из-под сладостей и печения, которые привозят на оккупированные территории гуманитарные конвои.
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