У СММ ОБСЄ розповіли про зафіксовану заборонену зброю бойовиків

Практично на лінії розмежування в районі Ясинуватої представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували гаубиці «Гвоздика» на стороні проросійський терористів. Про це зазначається у черговому звіті СММ, який було оприлюднено 16-го січня, передає replyua.net.
«Моніторингова місія продовжує виконувати спостереження за процесом розведення сил та засобів. Дані процеси були визначені ще у вересня минулого року так званими рамковими угодами мінського процесу. Однак 15-го січня поточного року безпілотні міні-апарати СММ ОБСЄ зафіксували самохідні гаубиці – 2С1 «Гвоздика». Згідно з даними моніторингової місії, вони розташовуються південніше від Ясинуватої. Їхнє знаходження там йде в супереч домовленостям», - відзначається у повідомленні.
В той самий час можна зробити висновки, що особисто представники СММ ОБСЄ не займаються моніторингом ситуації на Донбасі, а посилаються лише на дані, які були зафіксовані безпілотними літальними апаратами. Тобто і зброю Збройних сил України таким чином Спеціальна моніторингова місія також може фіксувати. СММ досі не допускають до ділянок розведення обидві сторони через загрозу вибухів на мінних розтяжках.