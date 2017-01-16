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"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков під час візиту до окупованого Донецька в жорсткій формі заявив, що Кремль не задоволений роботою окремих «міністрів уряду ДНР». Крім того він заявив, що «силовий блок» являється непрофесійним та безвідповідальним. Про це у понеділок, 16-го січня, пише видання «Обозреватель» з посиланням на власні джерела в СБУ, передає replyua.net.

Після висловлення ряду гучних невдоволень Сурков передав бойовикам поради з боку російської влади. Крім того під час зустрічі з представниками незаконного збройного формування «ДНР» він заявив, що Москва має наміри вдвічі скоротити фінансування діяльності терористів. Це стало поворотним моментом у «засіданні», яке фактично змусило так звану «владу ДНР» серйозно замислитись.

Проте далі від представника Путіна пішла новина, яка просто шокувала бойовиків і «вбила наповал». Сурков заявив, що «скоро республіки мають повернутися в склад України, якій будуть нав’язані вигідні для Росії умови реінтеграції». Мова йде про повну амністію всіх затриманих громадян РФ, які брали участь у боях проти ЗСУ та надання ОРДЛО особливого статусу. З планом Кремля бойовики ще не встигли звикнутись.
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