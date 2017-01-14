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Сушко озвучил варианты прекращения боевых действий на востоке Украины

Сушко озвучил варианты прекращения боевых действий на востоке Украины
В своей работе, опубликованной на «Зеркало недели» политолог международного класса Александр Сушко обнародовал пару действительных вариантов по разрешению конфликтной ситуации на востоке Украинского государства. Причем, по его информации, одно из предложений является худшим, а второе – лучшим, одно более подобное на сценарий, который был в Нагорном Карабахе, а второе – на приднестровский.

Как информирует replyua.net, политолог отметил, что одним из вариантов, тот, который является худшим, звучит приблизительно так: «косвенно стойкий режим тишины, лимитированный отвод вооружений без обновления необходимых социальных и экономических коммуникаций, а также практически изоляция захваченной зоны».

При этом лучшим вариантом, согласно данным эксперта, есть такой: «Длительное прекращения боевых действий, разрешение вопросов гуманитарного характера, отвод вооруженных сил, свободное, но при этом контролируемое пересечение линии разграничения людьми, транспорта и товаров, осуществление пунктов по возобновлению доверия, узаконивание социальных и экономических связей без полного политического урегулирования». Напоследок эксперт отметил, что реализация и одного, и второго сценария возможна при условии положительных изменений.
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