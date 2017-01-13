Ситуация под Светлодарском вновь набирает температуру

Александр Мотузяник, являющийся спикером оборонного ведомства Украинского государства по вопросам проведения АТО, в ходе очередного брифинга заявил, что за последние сутки на Светлодарской дуге в очередной раз активизировались боевые действия.
Как информирует replyua.net, в ходе брифинга он сказал: «Силы оккупанта в очередной раз активизировались в направлении Светлодарска. Вместе с применением легкого вооружения агрессор в полной мере вел огонь по силам антитеррористической операции из минометов и бронированной техники. Примечательно, что в районе Луганского террористы продолжали обстреливать украинских военнослужащих более пяти часов по времени».
Если смотреть на ситуацию на донецком направлении то, в общем, за минувшие сутки враг 16 раз обстреливал наши позиции. Говоря о потерях вследствие ведения боев, Мотузяник сообщил, что в зоне АТО за сутки ни один боец ВСУ не погиб, трое военных получили ранения. Он подытожил: «Вблизи Попасной три украинских бойца получили ранения». Как известно, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали на Донбассе еще один факт присутствия военных РФ в районе населенного пункта Славное, что в Донецкой области. Там был найден обгоревший ранец бойца десантных войск, изготовленный на комбинате в Богородске (Нижегородская обл., РФ).