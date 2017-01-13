валюта
СпецтемаКрымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася на половину

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася на половину
За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден військових ЗСУ не загинув, поранення отримало троє наших захисників. Про це сьогодні, 13-го січня, під час виступу на прес-конференції розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За добу, що минула, в результаті збройних провокацій та нападів з боку російсько-терористичних військ жоден український військовослужбовець не загинув. Проте в той самий час не обійшлося без втрат: троє наших бійців отримали поранення», - розповів полковник. В той самий час він уточнив, що це сталося в районі Попасної.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціям сил АТО 78 разів. На Маріупольському напряму російські найманці застосовували міномети, гранатомети, озброєння БМП. Також в районі Талаківки та Широкиного було помічено снайпера. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь з заборонених Мінськими угодами 152-х міліметрових гармат; крім того окупанти вели вогонь з мінометів обох калібрів, застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та озброєння БМП.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать
Важное за сутки

Последние новости

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

У поліції завершили розслідування стосовно трагедії у Княжичах

Несмотря на санкции ЕС в Германии состоится встреча с российским министром

Бойовики повернуть тіла трьох солдат ЗСУ, які вважалися зниклими

Фріланд: Я не піду на змову з РФ щодо санкцій

У Києві батька-педофіла посадили до в'язниці

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася на половину

У ОРДЛО мобілізують студентів воювати проти "хунти"

РФ не намерена возвращаться в «большую восьмерку»

Чого чекати від терористів на Донбасі? - експерт

Під час перевірки "сірої зони" на Донеччині було знайдено ранець російського десантника

Глава канадского МИДа прокомментировала предложение Кремля

Білорусь захищає бійця "ЛНР", який вбивав українських солдат

В «ДНР» неожиданно потребовали провести проверку военных резервов

Російський журналіст вшанував пам'ять загиблого військового сил АТО

Муждабаев: «Дождь» в Украине запретили не из-за меня

В Кабмине сообщили, как будут бороться со снижением занятости населения

Аваков подарував Порошенку на ювілей елітний пістолет

Бежавший из Украины судья Чаус вызван на допрос в антикоррупционное бюро

Омелян: в 2017 году будут отремонтированы 2,5 тысячи километров дорог

 Новости за день