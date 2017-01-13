Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася на половину

За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден військових ЗСУ не загинув, поранення отримало троє наших захисників. Про це сьогодні, 13-го січня, під час виступу на прес-конференції розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в результаті збройних провокацій та нападів з боку російсько-терористичних військ жоден український військовослужбовець не загинув. Проте в той самий час не обійшлося без втрат: троє наших бійців отримали поранення», - розповів полковник. В той самий час він уточнив, що це сталося в районі Попасної.
Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціям сил АТО 78 разів. На Маріупольському напряму російські найманці застосовували міномети, гранатомети, озброєння БМП. Також в районі Талаківки та Широкиного було помічено снайпера. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь з заборонених Мінськими угодами 152-х міліметрових гармат; крім того окупанти вели вогонь з мінометів обох калібрів, застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та озброєння БМП.