Росія намагається приховати масові втечі з лав бойовиків

Нещодавно стало відомо, що командування незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі намагається приховати факт втечі одинадцяти військових інструкторів, які здійснювали воєнну підготовку проросійських бойовиків для війни проти України. Про це у Фейсбуці повідомліє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
«На початку поточного року 11 російських військових інструкторів, які займалися підготовкою військових саперів, снайперів та інших спеціалістів для війни проти Збройних сил України, вчинили самовільну втечу з рядів бойовиків та повернулися до Російської Федерації. Головною причиною для цього стала надто низька зарплатня та спроби вищого командування долучити їх до бойових дій, в тому числі і до диверсій з метою прориву оборони ЗСУ», - зазначається у інформаційному листі.
Також у повідомленні української розвідки зазначається, що у Росії цей інцидент намагаються приховати, оскільки бояться, що розголошення призведе до розладу в російській спільноті. Російська влада боїться, що на території країни почнуться нові теракти, будуть лунати вибухи та підірветься загальна ситуація серед громадян. «Розчаровані «російським миром» інструктора-втікачі займаються пошуком іншої роботи за спеціальністю», - повідомили в ГУР.