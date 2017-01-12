Хуг здивований кількістю обстрілів на Донбасі під час різдвяних свят

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що під час різдвяно-новорічних свят режим припинення вогню на Донбасі порушувався з новою силою. Про це розповів перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, виступаючи на прес-конференції в Києві, інформує replyua.net.
«У мене особисто склалося таке враження, що ті, хто віддають на Донбасі наказ стріляти і ті, хто виконують ці накази геть забули, що у світі святкується Різдво Христове. І це вже триває протягом трьох тижнів. Станом на 7-ме січня поточного року наші спеціалісти зафіксували порушення режиму «тиші» на всіх відомих нам «гарячих точках», - розповів Хуг.
«Зокрема, поблизу населених пунктів Гнутового та Харчовика було зафіксовано 40 вибухів гранатометних снарядів. Також там прогриміло 2 вибухи у повітрі та ще 55 вибухів, походження яких так і не вдалося з’ясувати», - зазначив він. За інформаціє українського видання «Інтерфакс», протягом 2 – 8 січня спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 335 випадків порушення режиму припинення вогню. «Близько половини з тих порушень було зафіксовано на Світлодарській дузі. Подібні збройні провокації СММ ОБСЄ фіксувала по всій лінії розмежування», - додав представник моніторингової місії.