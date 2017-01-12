В штабе АТО назвали самые горячие точки Донбасса

В пресс-центре штаба АТО сообщили о том, что минувшие сутки в зоне АТО прошли напряженно, и Украина потеряла одного военнослужащего, пятеро военных получили ранения различной степени тяжести, сообщает replyua.net. В общей сложности, российско-террористические войска нарушили режим прекращения огня 62 раза.
Бои не прекращаются на Мариупольском направлении. В минувшие сутки из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по Гнутово, Марьинке, Талаковке, Широкино, Новогригоровке, Водяному, Гранитному. Огонь из минометов российско-террористические войска открывали по Марьинке и Красногоровке. Неспокойно было в прошедшие сутки на Донецком направлении, где противник открыл огонь из стрелкового оружия и минометов по Майорску, Авдеевке, Зайцево, Верхнеторецкому, Железному.
В штабе АТО также сообщили, что накануне на Луганском направлении Новозвановка была обстреляна из гранатометов и минометов, Троицкое подверглось обстрелам из артиллерийского оружия, Станицу Луганскую террористы обстреляли из стрелкового оружия. Кроме того, были обстреляны позиции украинских военных вблизи Крымского – здесь боевики применили БТР и пулеметы.