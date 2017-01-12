Волонтер: российско-террористические войска пошли в атаку

Волонтеры, внимательно следящие за событиями на Донбассе, расходятся во мнениях о том, что сейчас происходит в самых горячих точках, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Мирослав Гай на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что противник пошел в атаку, и начинается настоящая заваруха.
«Всю неделю террористы тягали бензовы. Сообщения стали не только тревожными, но и угрожающими, наши еще пытаются держаться, но, судя по всему, противник бьет сильно. Такого мы давно не видели», пишет Гай. По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас складывается на Промке и Светлодарской дуге, и там работают не только одиночные бригады, но и целые батареи противника. Волонтер Лилия Кравченко, между тем, на своей странице в Фейсбуке пишет, что наступления никто не наблюдает, хотя противник использует почти все виды оружия – минометы, крупнокалиберную артиллерию, САУ.
«Кто там говорит о наступлении? Сидят в Киеве и оттуда видят грады и наступление… а еще там мертвые с косами стоят, а еще фосфор с химией», пишет Кравченко. По ее словам, с зоны АТО виднее, и пока речь идет лишь о жестком артобстреле.