В штабе АТО сообщили о новых потерях на Донбассе

Со стороны боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» на оккупированных территориях Донбасса с каждым днем увеличивается число обстрелов по местах расположения украинских военнослужащих, передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-штаба АТО. Так, сегодняшним утром там сообщили, что на протяжении прошедших суток пророссийскими террористами было совершено более 60 обстрелов по позициях представителей ВСУ, для чего использовались минометы, гранатометы, БТР и пулеметы крупных калибров.
Более того, согласно данным утренней сводки, один защитник территориальной целостности Украины погиб, еще четверо военных получили ранение. Наиболее обостренной ситуация продолжает оставаться в Марьинке, Авдеевке и районе Светлодарской дуги.
В соответствии с информацией главы Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Амброськина, террористы активно осуществляют обстрелы прифронтовой Красногоровки. Одного местного жителя было ранено. Сообщается, что стрельба пророссийских террористов началась вчера примерно в 23:00. По информации Амброськина, один жилой сектор оказался под обстрелом минометов, а дом из пяти этажей, расположенный на улице Суворова, был подвержен удару снаряда, в результате чего мужчина 1950 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.