В той самий час Кременецький визнав, що недопуск представників моніторингової місії ОБСЄ військовослужбовцями Збройних сил України до місць зберігання відведеної зброї до того, як вони не з’ясують, що серед СММ немає росіян, являється порушенням угод. Однак член СЦКК пояснив, чому так відбувається. «Тут потрібно чітко розділити формальну сторону та емоційну. Якщо формально, то у будь-якого представника ОБСЄ є свій власний ID. То тут немає значення, якої він національності. Крім того варто розуміти, що ми не маємо права вимагати у представників ОБСЄ їх національний паспорт. Всі наші підрозділи мають відповідну інструкцію та знають, як потрібно поводити себе з місією ОБСЄ», - зауважив генерал-майор. «Але бувають випадки, коли представники ОБСЄ відверто сують носа туди, куди їм неможна. І тут виникає емоційна сторона. Якщо там росіяни, то це обов’язково представники російських спецслужб. Інакше буди не може», - наголосив він.
Генерал-майор розповів про кадрових агентів російських спецслужб в ОБСЄ
В той самий час Кременецький визнав, що недопуск представників моніторингової місії ОБСЄ військовослужбовцями Збройних сил України до місць зберігання відведеної зброї до того, як вони не з’ясують, що серед СММ немає росіян, являється порушенням угод. Однак член СЦКК пояснив, чому так відбувається. «Тут потрібно чітко розділити формальну сторону та емоційну. Якщо формально, то у будь-якого представника ОБСЄ є свій власний ID. То тут немає значення, якої він національності. Крім того варто розуміти, що ми не маємо права вимагати у представників ОБСЄ їх національний паспорт. Всі наші підрозділи мають відповідну інструкцію та знають, як потрібно поводити себе з місією ОБСЄ», - зауважив генерал-майор. «Але бувають випадки, коли представники ОБСЄ відверто сують носа туди, куди їм неможна. І тут виникає емоційна сторона. Якщо там росіяни, то це обов’язково представники російських спецслужб. Інакше буди не може», - наголосив він.
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