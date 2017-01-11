ВСУ вступили в бой с боевиками вблизи Тарамчука

На территории Донецкой области вблизи Тарамчука, который находится под захваченным Докучаевском, вчера, 10 января произошло боевое столкновение, - вражеские диверсанты атаковали позиции украинских военнослужащих. Более подробную информацию в ходе брифинга сообщил спикер оборонного ведомства Украинского государства по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.
Как информирует replyua.net, по словам спикера Минобороны во вторник около 19 часов 20 минут диверсионно-разведывательная группа вражеских сил вблизи населенного пункта Тарамчук предприняла попытку наступить с боем на бойцов антитеррористической операции. Однако благодаря скоординированным действиям украинских военных, по словам Александра Мотузяника, атака агрессора была отбита буквально за считанные минуты. Говоря о ситуации за сутки, полковник отметил: «Вследствие боевых столкновений за последние сутки был убит один боец антитеррористической операции, еще три ранены. Родным и близким воина, который погиб, защищая Украину, выражаем соболезнования».
Напомним, ранее вчера спикер оборонного ведомства Украинского государства по вопросам АТО Александр Мотузяник озвучил потери террористов за последнюю неделю. По его словам, на Донбассе был ликвидирован один боевик, а еще девять из них получили ранения.