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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 1 загиблий та 3 поранено

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 1 загиблий та 3 поранено
В результаті бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулі 24 години загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Крім того поранення зазнали троє солдат. Про це розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр на традиційному брифінгу у середу, 11-го січня, інформує replyua.net.

«За минулу добу в результаті ворожих обстрілів загинув один солдат української армії, ще троє військових отримали поранення різних типів та ступенів тяжкості», - зазначив він. В той самий час полковник не уточнив географічних даних щодо втрат сил АТО. Як повідомлялося, за минулу добу російсько-терористичні війська здійснили 49 збройних провокацій по позиціям Збройних сил України. По напрямку до Маріуполя терористи гатили по Водяному та Талаківці з мінометів. Під гранатометним вогнем противника опинилися наші захисники в районах Талаківки, Гнутового та Широкиного. Зі стрілецької зброї противник обстріляв Новотроїцьке, Павлополь та Широкине. Також противник застосовував озброєння БМП. Було помічено снайпера. Під Тарамчуком відбулося бойове зіткнення, яке наші захисники змогли відбити. На луганському напрямку терористи гатили з мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. На Донецькому сепаратисти застосовували міномети та БМП.
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