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Террористы «ЛНР» перебрасывают усиление в район Брянки

Террористы «ЛНР» перебрасывают усиление в район Брянки
Подконтрольные России террористы так называемой «ЛНР» продолжают процесс активной переброски усиления или осуществляют ротацию, передает replyua.net. Соответствующую информацию распространили эксперты группы «Информационное сопротивление». Согласно имеющимся сведениям, боевики партиями уже перебросили от двух до трех грузовых автомобилей, в каждом из которых присутствует около 200 человек. Очевидцы обратили на них особое внимание после совершенных ими попыток усиления. Более того, есть информация о перемещении пророссийскими террористами военной техники исключительно ночью и небольшими конвоями.

Есть информация, что усиление состояло из местных боевиков и наемных российских граждан. На протяжение ближайшего времени ожидается, что «запасы» подконтрольных Москве оккупантов будут усилены при помощи минометов, бронетехники и иных огневых средств.

Недавно сообщалось, что в числе боевиков, являющихся членами подразделения «1-го АК «ДНР»» и находящихся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, активно распространяются случаи заболевания туляремией.
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Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
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