В Донецке боевики задержали медика Нацгвардии

Террористами самопровозглашенной «ДНР» в оккупированном Донецке была задержана медик воинчасти 3057, передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-службы полка «Азов». Отмечается, что боевики схватили женщину-военнослужащего, занимающую должность медицинского работника. На оккупированную территорию она отправилась с целью решения личных вопросов. По информации представителей полка, никто не может гарантировать, что эта женщина не сообщила секретную информацию вражеским силам. При этом в Нацгвардии отмечают, что некоторые украинские военные, вероятно, добровольно сдаются в плен боевикам, и это при том, что для освобождения одного украинца Киев согласен отдать несколько десятков террористов.
«Пока что остается неясным, будет ли какое-то наказание лицу, предавшему национальные интересы украинского государства, или же все будет просто объяснено фактом тоски по ранее украинскому Донецку, который нам нужно освободить, а не идти на диалог с террористами по собственной воле, что, собственно, сделала оказавшаяся в плену представительница Нацгвардии», - заявили в пресс-службе полка «Азов».