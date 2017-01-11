Россия прислала на Донбасс «кадыровцев» для усмирения боевиков - СБУ

Издание «Украинская правда», сославшись на свои источники в СБУ, сообщает, что на оккупированных боевиками территориях Донбасса в значительной мере увеличилась численность представителей Чечни, которых еще называют «кадыровцами», передает replyua.net. Отмечается, что целью их прибытия в Донецкую и Луганскую области является усмирение боевиков, начавших выходить из-под российского контроля.
По информации «Украинской правды», в последних числах ноября в Донецке увеличилось количество военных, имеющих шеврон с надписью «Север» и изображением российского и чеченского флагов. К тому же, на протяжение декабря и по первые числа текущего месяца новоприбывшие пополнили их ряды. В связи с тем, что на транспортных средствах этих боевиков можно увидеть фотографии чеченского главы Рамзана Кадырова, их начали называть «кадыровцами». Сообщается, что их также заметили в Александровке Донецкой области. Туда они приехали для размещения.
В СБУ заявили, что «кадыровцы» пока не принимали участие в боях на подконтрольных РФ территориях. Скорее всего, целью прибытия чеченских военных на Донбасс является предотвращение вероятности «голодных» бунтов.