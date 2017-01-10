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Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все

Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все
Блогер Кирило Сазонов коментує питання, які стосуються Стокгольмського арбітражу, закупівлі газу, електроенергії та блокади ОРДЛО, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, Сазонов ділиться матеріалом, який роз’яснює яким саме чином Україні може зашкодити блокада ОРДЛО у зимовий період. По-перше, вже наближається дата розгляду у Стокгольмському арбітражі спору щодо кабального газового контракту, укладеного Тимошенко у 2009 році. Шанси перемогти там у нас доволі високі, але купівля газу у росіян зведе їх нанівець. Відтак, вже більше року ми тримаємось, не купуючи блакитне паливо у Газпрому. Запропонована активістами блокада ОРДЛО, у першу чергу, спрямована на перешкоджання ввезення на контрольовану територію антрациту. Запас у нас зараз на рівні одного мільйона семисот тисяч тонн, чого вистачить на два-три тижні роботи електростанцій. Взимку споживання електроенергії особливо високе, а можливий дефіцит вугілля призведе до блекаутів. Швидко замістити вугілля не вдасться, тому єдиний вихід – запускати газо-мазутні блоки на ТЕС. Запаси газу у нас невисокі, а розширити реверсні поставки технічно неможливо.

Ось тоді і з’явиться «добрий Газпром» з черговою вигідною пропозицією. Україні доведеться вибирати: або замерзнути, або купити газ у росіян, що призведе до програшу в арбітражі. Коментуючи це повідомлення, Сазонов зауважує, що для «Газпрому» перспектива у ході судового розгляду втратити чималі кошти дуже неприємна. Ще більш неприємно, що ці кошти отримає Україна. Саме тому у своїй останній грі «Газпром» піде на все, щоб отримати бажане.
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