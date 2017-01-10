Штаб АТО озвучил потери террористов за неделю

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня в зоне антитеррористической операции на украинском Донбассе, боевики «ЛДНР» продолжают открывать огонь по украинской стороне, провоцируя и вынуждая бойцов Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь.
Как информирует replyua.net, по словам Александра Мотузяника, являющегося спикером оборонного ведомства Украинского государства по вопросам антитеррористической операции, на протяжении недели на востоке Украины в зоне, где ведутся боевые действия погиб один военный Вооруженных сил Российской Федерации. Также за последнее время, по его словам, есть такие со стороны противника, которые получили различного типа ранения. Мотузяник отметил: «Имеются подтвержденные потери в рядах вражеских сил за период с 2 по 8 января 2017 года: ликвидирован один оккупант, еще девять получили ранения различной тяжести». Но в это же время в пресс-центре АТО отметили, что на боевых полях потери есть и с украинской стороны. По данным ведомства, был убит один украинский военный, еще двое получили травмы.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории «ДНР» кадровый российский военный из крупнокалиберного пулемета расстрелял боевика, который не подчинялся приказам командования.