Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ворог щось задумав

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових не було. Поранення отримали п’ятеро наших захисників. Про це у вівторок, 10-го січня, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр під час чергової прес-конференції, інформує replyua.net.
«Підтверджую, в результаті бойових дій за добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримало п’ятеро бійців. Крім того неподалік Луганського та Новолуганского проросійські терористи поспіхом почали облаштовувати нові позиції та мінувати місцевість. Бойовики намагаються проривати лінію оборони за допомогою диверсійно-розвідувальних груп», - розповів він.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-сепаратистські війська відкривали вогонь по позиція сил АТО по всій лінії розмежування 46 разів. По напрямку до Маріуполя українські солдати опинилися під вогнем мінометів та БМП. На донецькому напрямку сепаратисти відкривали вогонь з мінометів обох калібрів, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та озброєння БМП. На луганському напрямку терористи застосували «Гради», міномети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси. Також було помічено снайпера.