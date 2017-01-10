У "ДНР" та "ЛНР" починаються серйозні проблеми з дисципліною

У лавах проросійських бойовиків починає зароджуватися хаос: кількість дезертирів серед російських військових щодня збільшується. Бойовики тікають з лав незаконних збройних формувань. Про це у Фейсбуці повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням Військової розвідки, щодня в лавах незаконних збройних формувань 1 АК та 2 АК Збройних сил РФ збільшується кількість дезертирів – найманців та постійних військових ЗС РФ, які добровільно кидають «службу». «Під час незапланованої перевірки комісією 9-го січня поточного року в 1 АК підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку з метою дослідження обставин вбивства командиром загону одного з своїх солдатів напередодні з’ясувалося, що у «самоволку» ходили 30 військових. І це крім тих випадків, які були офіційно підтверджені», - зазначає українська розвідка.
Також у повідомленні ГУР вказується, о з метою виправдати таку кількість дезертирів, командування полку намагалося переконати членів комісії в тому, що причиною такого масового безпорядку став інцидент з вбивством рядового, який нібито налякав інший військовослужбовців терористичних організацій.