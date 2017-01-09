Новини з зони АТО за минулу добу (08.01.17)

В результаті проведення бойових дій в зоні антитерористичної операції за минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримали п’ятеро наших захисників. Про це у понеділок, 9-го січня, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, ніхто в лавах Збройних сил України не загинув. Однак не обійшлося без поранених: п’ятьох наших хлопців забрали до лікарні з пораненнями різної складності», - повідомив полковник. Крім того він зазначив, що на Луганському напрямку, порівнюючи з попередньою добою, кількість обстрілів зменшилася вдвічі – до 10.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористи відкривали вогонь по позиціям українських військових 51 раз. По напрямку до Маріуполя знову найгарячіше: бойовики гатили зі 122-міліметрової артилерії та мінометів обох калібрів, застосовували гранатомети та БМП. У Талаківці позиції сил АТО опинилися під танковим вогнем. На Луганському напрямку противник вів вогонь з мінометів і гранатометів. Крім того тут було помічено снайпера. На донецькому напрямку російські найманці гатили зі 122-міліметрових гармат та 82-мм мінометів, стріляли з гранатометів та озброєння БМП.