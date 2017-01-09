Обострение ситуации в зоне АТО: боевики использовали танки и БМП

На протяжение последних 24 часов незаконными вооруженными формированиями на Донбассе осуществлялись боевые действия, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу штаба АТО. Отмечается, что боевики по направлению Донецка и Мариуполя использовали тяжелую артиллерию, БМП и танки. В общей сложности, режим прекращения огня был нарушен 51 раз. В пресс-службе штаба АТО сообщили, что по направлению Широкино пророссийскими боевиками были использованы орудия калибра 122 миллиметра. А возле таких населенных пунктов, как Гнутово, Марьинка, Троицкое, Таловка и Водяное террористы использовали крупнокалиберные минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.
«Применяя гранатометы и стрелковое оружие, со стороны боевиков были нанесены обстрелы по Павлополю, Красногоровке, Гнутово, Широкино. Что касается населенного пункта Марьинка, то по нем стрельба осуществлялась из БМП врага, а по Талаковке - танк», - сказано в сообщении пресс-центра.
Кроме того, режим тишины был грубо нарушен на Луганском направлении. Там террористы, используя минометы, обстреляли Троицкое. В общей сложности, за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных.