Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: у бойовиків новий "рекорд"

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає. Поранення зазнав один солдат. Про це розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр під час свого виступу на черговому брифінгу в Києві, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в лавах Збройних сил України загиблих немає. Поранення отримав один наш захисник», - зазначив полковник. Він уточнив, що це сталося Світлодарській дузі під час мінометного обстрілу з боку проросійських окупантів. В той самий час Мотузяник зауважив, що кількість обстрілів з боку терористів за минулу добу встановила новий «рекорд» по збройним провокаціям у 2017 році.
Як повідомлялося раніше, проросійські найманці, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, 52 рази обстрілювали позиції сил АТО вздовж усієї лінії розмежування. На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів обох калібрів, гранатометів та озброєння БМП. На Донецькому напрямку крім вищезазначеного озброєння російсько-сепаратистські війська здійснювали обстріли з 152-мм артилерії. На Луганському напрямку противник гатив з 120-мм мінометів та гранатометів.