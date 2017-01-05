"Новорічний" звіт ОБСЄ по ситуації на Донбасі

Протягом вівторка, 3-го січня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала близько 70-ти вибухів на Донеччині та 2 – на Луганщині. Про це можна дізнатися зі звіту місії, який було опубліковано у середу, 4-го січня, передає replyua.net.
У повідомленні СММ зазначається, що протягом доби 3-го січня спостерігачі фіксували значне збільшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, порівнюючи з показниками минулої доби, 2-го січня, враховуючи значну кількість вибухів. Згідно з даними моніторингової місії, протягом вівторка в Луганській області зберігалося відносне затишшя: кількість обстрілів залишалася приблизно такою ж самою, як і за минулу добу, а кількість вибухів, яку зафіксували спостерігачі ОБСЄ не перевищувала двох.
В той самий час СММ ОБСЄ продовжує контролювати процес розведення сил та засобів у трьох визначених рамковими угодами ділянках у Золотому, Петровському та у Станиці Луганській. Спостерігачі знову скаржаться на обмежений доступ до всіх трьох ділянок. Також у звітах ОБСЄ вказується, що протягом чотирьох діб (від 30 грудня 2016 року по 2 січня 2017 року) СММ зафіксувала на Донеччині близько 450 вибухів, а на Луганщині – 48.