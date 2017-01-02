Тука розповів чому вірить у повернення Донбасу

Колишній очільник Луганської ОДА та заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука розповів на чому ґрунтується його оптимізм щодо повернення окупованої частини Донбасу, - про це інформує replyua.net з посиланням на Фейсбук чиновника.
Так, останнім часом Тука неодноразово озвучував доволі оптимістичні прогнози щодо строків повернення окупованої часини Донбасу під контроль України. Тож у нього часто цікавились чи може він ці прогнози чимось обґрунтувати. Блогер наголошує, що його погляди ґрунтуються на інформації з відкритих джерел, життєвому досвіді та здоровому глузді. Чиновник нагадує читачам, що війна у сучасному світі – доволі таки дороге задоволення. Для того, щоб її вести, потрібна належна кількість ресурсів, а без належного економічного забезпечення всякі конфлікти доволі швидко завершуються поразкою.
Саме тому чиновник не поділяє сарказму деяких осіб, які висміюють санкції – мовляв, знову збираємось чекати поки хтось допоможе. За словами Туки, чекати – практично єдине, що нам лишається. Загалом, українські збройні сили зіткнулись з однією з найпотужніших армій світу і дали їй гідну відсіч. Зараз у нас немає достатньо сил для того, щоб повернути контроль над Донбасом військовим шляхом – і тому варто чекати того моменту, поки у Росії забракне ресурсів. А все свідчить, що цей момент вже близько, - наголошує Тука.