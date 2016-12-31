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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової

У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової
Напередодні нового року президент Петро Порошенко та група американських сенаторів відвідали вояків, які боронять незалежність на Сході України, - про це інформує replyua.net.

Так, після нетривалого перебування у прифронтовому Маріуполі, президент разом з членами верхньої палати парламенту Сполучених Штатів прибув до командного пункту поблизу Широкиного. Джон МакКейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар мали змогу поспілкуватись з українськими воїнами та привітати їх з прийдешніми святами.

За словами президента, особливо визначальним у цьому візиті стало те, що українські воїни почули від американських сенаторів слова підтримки. Останні наголосили, що весь світ усвідомлює: тут захищають не лише свободу та незалежність української держави, а і демократичні цінності для всього світу. Нагадаємо, днем раніше американські сенатори у рамках турне по Грузії, Литві, Латвії, Україні та Чорногорії, прибули до Києва. Там відбулась їх зустріч з главою української держави – останній вручив Джону МакКейну та Ліндсі Грему відповідні державні нагороди. У свою чергу, сенатори вкотре декларували свою підтримку України і її боротьби за демократичні цінності та ідеали.
У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової
У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової
У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової
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