У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової

Напередодні нового року президент Петро Порошенко та група американських сенаторів відвідали вояків, які боронять незалежність на Сході України, - про це інформує replyua.net.
Так, після нетривалого перебування у прифронтовому Маріуполі, президент разом з членами верхньої палати парламенту Сполучених Штатів прибув до командного пункту поблизу Широкиного. Джон МакКейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар мали змогу поспілкуватись з українськими воїнами та привітати їх з прийдешніми святами.
За словами президента, особливо визначальним у цьому візиті стало те, що українські воїни почули від американських сенаторів слова підтримки. Останні наголосили, що весь світ усвідомлює: тут захищають не лише свободу та незалежність української держави, а і демократичні цінності для всього світу. Нагадаємо, днем раніше американські сенатори у рамках турне по Грузії, Литві, Латвії, Україні та Чорногорії, прибули до Києва. Там відбулась їх зустріч з главою української держави – останній вручив Джону МакКейну та Ліндсі Грему відповідні державні нагороди. У свою чергу, сенатори вкотре декларували свою підтримку України і її боротьби за демократичні цінності та ідеали.