У Міноборони детально розповіли про атаки бойовиків

За минулу добу на луганському напрямку між силами антитерористичної операції та проросійськими бойовиками відбулося бойове зіткнення. Про це більш детально розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час прес-конференції у суботу, інформує replyua.net.
Він зазначив, що близько о другій годині ночі терористи обстріляли позиції сил АТО в районі Новозванівки, що неподалік Попасної. Пізніше, вже вдень бойовики вчинили дві короткі провокації. «Потім вони не витримали і група проросійських найманців з 15-ти осіб пішла в атаку. В цей час їхнім прикриттям став мінометний вогонь. Все це відбувалося близько о 16-й годині», - зазначив полковник. «Але після того, як наші захисники відкрили вогонь у відповідь, терористи були змушені відступати. Дещо пізніше сепаратисти ще раз спробували прорвати оборону, проте і друга спроба завершилася невдачею для противника», - зауважив Мотузяник. «Дві спроби прориву тривали приблизно по одній годині. При цьому Збройні сили України втрат не зазнали», - підкреслив він. Як повідомлялося, за минулу добу терористи здійснили 48 збройних провокацій по позиціям сил АТО. В результаті було поранено одного військового.