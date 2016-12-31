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В районе Широкино бойцы АТО попали под обстрелы боевиков

В районе Широкино бойцы АТО попали под обстрелы боевиков
Сотрудники пресс-центра АТО на странице в Facebook проинформировали, что в районе Широкино военные Украины были обстреляны подконтрольными России террористическими войсками, передает replyua.net. Отмечается, что в процессе атаки боевики использовали минометы 120- и 82-мм. Также они стреляли гранатометами, пулеметами крупного калибра и стрелкового оружия. Террористы, используя последние три типа оружия, обстреляли Водяное, Талаковку, Павлополь, Марьинка, Лебединское и Гнутово. Кроме того, военные проинформировали об обстрелах Троицкого, Авдеевки, Луганского, Южного, Верхнетроицкого и Опытного. На луганском направлении были осуществлены обстрелы по населенному пункту Новозвановка.

«С применением стрелкового оружия и гранатометов, боевики подвергли обстрелу Станицу Луганскую, Новознановку, Кондрашовку Новую, Красное Гнилище и Новоалександровку», - отмечается в информационном сообщении пресс-службы АТО. В общей сложности, за минувшие 24 часа очевидцы констатировали 48 обстрелов, совершенных террористами в оккупированных районах Донбасса. Информации о жертвах и раненых в настоящее время нет.
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