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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ворог активізував снайперів

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ворог активізував снайперів
За минулу добу в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден український воїн не загинув. Поранення отримало троє солдат української армії. Про це сьогодні, 30-го грудня, виступаючи на традиційному брифінгу, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«На щастя, за минулу добу жоден український солдат не загинув. Проте не обійшлося без поранених: госпіталізували трьох наших хлопців з різнотипними тілесними ушкодженнями», - зазначив він. За словами полковника, згідно з даними розвідки, 28-го грудня терористи з підствольних гранатометів обстріляли риболовецьке судно на водосховищі Вуглегірської ТЕС, в результаті чого поранення отримали близько 10 цивільних.

Як повідомлялося, за минулі 24 години проросійські найманці 45 разів порушували режим припинення вогню по всій лінії розмежування. На Маріупольському напрямку бандити стріляли по позиціям сил АТО з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. по напрямку до Донецька сепаратисти застосували таке ж озброєння. На Луганському напрямку воїни Збройних сил України опинилися під ворожими обстрілами з мінометів та гранатометів. На всій напрямках противний активізував роботу снайперів.
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