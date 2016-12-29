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Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка
На окупованому Донбасі представники одного з незаконних збройних формувань вчинили бунт проти свого командира. Про це сьогодні, 29-го грудня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що бунт почався після того, як члени особового складу однієї з незаконних збройних формувань відмовилися виконувати прямий наказ свого командира. «Це сталося 26-го грудня, коли особовий склад одного з підрозділів сьомої окремої мотострілецької бригади 2 АК Збройних сил Російської Федерації відмовилися виконувати накази своїх командирів на передових позиціях проти української армії. Після невиконання наказу для покращення дисципліни заступник командира батальйону застосував фізичну силу проти порушників наказів. Після цього вчинився бунт», - йдеться у повідомленні української розвідки. Наразі невідомо, чим саме закінчилася або не закінчилася дана сутичка. Також у ГУР Міноборони не зазначили, який саме наказ не стали виконувати представники особового складу бандформування. За попередньою інформацією, бойовикам давно не виплачували грошові винагороди за їхню службу і в знак протесту вони вирішили не виконувати наказ.
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