валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини
За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинуло двоє наших захисників. Ще двоє отримали поранення різних типів. Про це у четвер, 29-го грудня, під час традиційного брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.

«За минулу добу Україна втратила двох своїх синів в зоні АТО. Ще двох поранено. Противник обстрілював позиції наших захисників вздовж всієї лінії розмежування з застосуванням важкого озброєння», - зазначив полковник. В той самий час він не уточнив, де сам Збройні сили України зазнали цих втрат.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу терористи відкривали вогонь по позиціям сил АТО 50 разів. На Маріупольському напрямку знову найгарячіше – 29 обстрілів. Тут ворог застосовував міномети обох калібрів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів; проросійські найманці стріляли з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення, в результаті якого загинув один солдат ЗСУ. По напрямку до Луганська зафіксовано 6 обстрілів. Тут терористи застосовували БМП та стрілецьку зброю.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану
Важное за сутки
28 дек 2016
18926

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

28 дек 2016
14311

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

Издание Индепендент опубликовало очень странный материал из серии «Хочешь – верь, а хочешь – нет», сообщает replyua.net. Источник утверждает, что на территории Монголии нашли мумию, одетую в

29 дек 2016
9111

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

Полет разбившегося Ту-154 длился всего 70 секунд

У МОЗ заявили про початок обговорення Національного переліку препаратів

Глава Минтранса РФ сообщил о нештатной работе техники разбившегося Ту-154

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини

Варшава предъявила Москве ультиматум после заявления Путина о катастрофе возле Смоленска

Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Насиров: в отношении Марушевской ведется следствие по причастности к коррупции

Чому Захарченко хвалить Надію Савченко? (ВІДЕО)

Эксперт спрогнозировал новые преступления Путина после Украины и Сирии

Эксперт: Обама не позволит Трампу снять санкции с России

Що потрібно знати для вибору найкращої новорічної ялинки - поради фахівців

СБУ обвиняет бывшего пленника «ДНР» в госизмене

Михайленко: Обама зря старается – Трамп отменит антироссийские санкции

 Новости за день