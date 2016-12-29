Журналист сообщил о фактах массового дезертирства в самопровозглашенных республиках

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На сегодняшний день террористы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» оказались в значительной мере деморализованными и немалое количество из них намеревается уйти из рядов подконтрольных России боевиков. Как передает repluyua.net, такую точку зрения в своей статье для «Апострофа» представил Юрий Карин, являющийся главредом сайта «Информационное сопротивление». С его слов, не одну роту уже можно составить из тех дезертиров, которые просто решили расторгнуть контракт. В связи с этим Карин рассказал, как однажды боевиками, состоящими в первом корпусе российско-террористических войск, была подана коллективная жалоба, что их военные руководители (кадровые офицеры РФ) вынуждают их работать на местных предпринимателей.Поясняя ход действий самопровозглашенных лидеров «ДНР» и «ЛНР», Юрий Карин выразил предположение, что боевики не должны удерживаться в казармах, а нужно их отправлять в окопы и пугать скорым наступлением, чтобы они быстро не разбежались.Напомним, что когда недавно в районе Светлодарской дуги имело место обострение боев, экс-руководитель штаба «Минобороны ДНР» Эльдар Хасанов сообщил о массовых фактах дезертирства среди пророссийских террористов.