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Ветеран АТО предложил пример Израиля в решении конфликта на Донбассе

Ветеран АТО предложил пример Израиля в решении конфликта на Донбассе
Украинским властям необходимо взять пример Израиля и Палестины и соорудить по всей линии сторон на Донбассе стену, благодаря чему все желающие могут уйти из захваченных террористами территорий. Как передает replyua.net, такое предложение прозвучало от Ивана Начовного, который ранее возглавлял оборонявшую Пески танковую роту. Он также считает, что после строительства стены все связи с захваченными регионами Донбасса должны быть прерваны.

«Необходимо в стене сделать ворота для прохода в одну сторону, так как это даст возможность людям, желающим попасть сюда, сделать это. Затем ворота будут закрыты и прекратятся все связи. Прежде всего, это не даст возможности всем получать доход от контрабанды и иных незаконных действий. Кроме того, у людей, находящихся там, исчезнет доступ к получению подпитки в виде продуктов питания, материальной помощи, а также они не смогут выехать с целью посещения родственников», - заявил Начовный. Ветеран АТО убежден, что такие действия окончательно станут причиной желания населения уехать из этой территории. Когда станет ясно, кто захочет остаться в Украине, а кто на оккупированных территориях, Киев и Москва достигнут окончательных договоренностей и российские войска уйдут из Донбасса.
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