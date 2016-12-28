Боевики «ДНР» угрожают Украине трибуналом в Гааге

Боевики непризнанной «ДНР» начали угрожать украинским властям подачей в Международный уголовный суд в Гааге информацию о погибших «в связи с агрессивными действиями украинских военных» детей. Как передает replyua.net, такая информация размешена на подконтрольном террористам портале ДАН. В тексте сообщения подчеркивается, что члены так называемой «общественной комиссии, которая устанавливает военные преступления властей Украины на территории Донбасса» планируют в следующем году семь десятков материалов с якобы фактами гибели детей из-за деятельности украинских военнослужащих.
Со слов Елены Шишкиной, которая является членов «общественной комиссии» пророссийских террористов, сейчас все материалы проходят стадию обработки и описания, и поэтому в январе следующего года лидеры «ДНР» намерены осуществить их передачу в МУС. Шишкина отметила, что на протяжение второго полугодия 2016 года представители «комиссии» осуществляли сбор всех соответствующих данных.
Немногим ранее, согласно решению Международного уголовного суда в Гааге, события Евромайдана, военные действия на Донбассе и аннексия РФ Крыма не были разделены в разные досье.